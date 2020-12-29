Antalyaspor-Hatayspor maçı, yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertelendi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak halen devam eden sağanak nedeniyle maç öncesi Antalya Stadı'nın zemininde yoğun su birikintileri oluştu. Her iki takım oyuncuları, yoğun yağış, zeminin elverişsizliği ve olumsuz hava şartları yüzünden maç öncesi ısınmak için sahaya çıkamadı. Maçı yönetecek hakem Ramazan Keleş, yardımcılarıyla birlikte mücadelenin başlama saatinden 5 dakika önce sahayı son kez kontrol edip, top sektirmeye çalıştı ve stat zemininin karşılaşmanın yapılmasına elverişli olmadığına karar verdi. Karşılaşma, TFF tarafından bugün saat 19.00'a ertelendi.
Antalya’da yagmur engeli
Dün saat 19.00’da oynanması gereken Antalyaspor-Hatayspor maçı, sağanak yağış nedeniyle TFF tarafından bugün aynı saate ertelendi
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50