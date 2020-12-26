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'da Hatayspor maçı hazırlıkları

'in 15. haftasında , sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:28
Antalyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV , 'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıkları kapsamında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması yaptı.

Kulüp asbaşkanı Berkay Bahar'ın da takip ettiği antrenman, topla yapılan çalışmayla sona erdi.



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