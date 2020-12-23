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Antalyalı Amilton’dan Rizespor’a gözdağı

'de son golünü geçen sezonun 27. haftasında atmasının ardından uzun süren suskunluğunu maçında bozan , Rize sınavında da gollerine devam etmek istediğini söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:08 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Antalyalı Amilton’dan Rizespor’a gözdağı

'de son golünü geçen sezonun 27. haftasında atmasının ardından uzun süren suskunluğunu maçında bozan , Rize sınavında da gollerine devam etmek istediğini söyledi. 31 yaşındaki forvet, "Şeytanın bacağını kırdım. Sırada Rizespor var" ifadesini kullandı.

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