Süper Lig'de son golünü geçen sezonun 27. haftasında atmasının ardından uzun süren suskunluğunu Kayserispor maçında bozan Antalyasporlu Amilton, Rize sınavında da gollerine devam etmek istediğini söyledi. 31 yaşındaki forvet, "Şeytanın bacağını kırdım. Sırada Rizespor var" ifadesini kullandı.
Antalyalı Amilton’dan Rizespor’a gözdağı
Süper Lig'de son golünü geçen sezonun 27. haftasında atmasının ardından uzun süren suskunluğunu Kayserispor maçında bozan Antalyasporlu Amilton, Rize sınavında da gollerine devam etmek istediğini söyledi.
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:08 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50