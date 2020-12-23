Antalyalı Amilton’dan Rizespor’a gözdağı

Süper Lig'de son golünü geçen sezonun 27. haftasında atmasının ardından uzun süren suskunluğunu Kayserispor maçında bozan Antalyasporlu Amilton, Rize sınavında da gollerine devam etmek istediğini söyledi. 31 yaşındaki forvet, "Şeytanın bacağını kırdım. Sırada Rizespor var" ifadesini kullandı.