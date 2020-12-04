Jahovic’ten anlamlı jest

Tesislerdeki buluşmada, Jahovic ile Furkan, sahada birlikte koştu, futbol oynadı. Jahovic, kaleye geçip kendisine şut çeken Furkan'ın şutu ağlarla buluşunca, kendisine forma hediye etti. Furkan, formayı giyip sarıldığı Jahovic'le poz verdi. Tesisleri de gezdirdiği Furkan'a odasını gösterip ayrıca kendisine maçlarda giydiği şortunu armağan eden Jahovic, Furkan'ın şortunu giymesi üzerine, "Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın" şeklinde espri yaptı.