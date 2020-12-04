Tesislerdeki buluşmada, Jahovic ile Furkan, sahada birlikte koştu, futbol oynadı. Jahovic, kaleye geçip kendisine şut çeken Furkan'ın şutu ağlarla buluşunca, kendisine forma hediye etti. Furkan, formayı giyip sarıldığı Jahovic'le poz verdi. Tesisleri de gezdirdiği Furkan'a odasını gösterip ayrıca kendisine maçlarda giydiği şortunu armağan eden Jahovic, Furkan'ın şortunu giymesi üzerine, "Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın" şeklinde espri yaptı.
Jahovic’ten anlamlı jest
Antalyaspor'un Makedon golcüsü Jahovic, Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu minik hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi.
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:56 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50