Haberler Antalyaspor Jahovic’ten anlamlı jest

’ten anlamlı jest

'un Makedon golcüsü , Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu minik hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:56 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Jahovic’ten anlamlı jest

Tesislerdeki buluşmada, ile Furkan, sahada birlikte koştu, futbol oynadı. Jahovic, kaleye geçip kendisine şut çeken Furkan'ın şutu ağlarla buluşunca, kendisine forma hediye etti. Furkan, formayı giyip sarıldığı Jahovic'le poz verdi. Tesisleri de gezdirdiği Furkan'a odasını gösterip ayrıca kendisine maçlarda giydiği şortunu armağan eden Jahovic, Furkan'ın şortunu giymesi üzerine, "Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın" şeklinde espri yaptı.

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