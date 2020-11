Antalyasporlu Lukas Podolski'den samimi itiraflar "Türkiye benim ikinci vatanım"

Fraport TAV Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğinde düzenlenen organizasyon ile yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin Patara'da çekilen tanıtım videosunun lansmanı Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Lansmana, FT Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, Antalyaspor'un Alman yıldız futbolcusu Lukas Podolski, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık katıldı.

Lansmanda konuşan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, Ali Şafak Öztürk'ü talimatıyla Antalyaspor markasına transfer ettikleri uluslararası büyük yıldızları sadece sahada değil, saha dışında da bulunduğumuz coğrafyanın tanıtımında kullanma gibi isteklerinin olduğunu hatırlattı. Podolski ile bu seriyi başlattıklarını söyleyen Beken, "Öncelikle Podolski'ye teşekkür ediyorum. Kendi bir dünya yıldızı ama hepimizle o kadar yolu ailesiyle gidip geldi. Çok içten ve samimi şekilde projeye destek verdi. Bizleri çok mutlu etti. Yapmak istediğimiz bir çok proje var. Tarihi, kültürel yerleri çekmek, ülkemizi tanıtmak, sadece sahil, güneş, kum ve otelimiz olduğunu değil, tarihi eser ve doğal güzelliklerini de göstermek istiyoruz. Kentin en önemli markalarından olan Antalyaspor'u kullanmak ve onu da öne çıkarmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



"ÖRNEK OLSUN"

Beken, Podolski'nin yanında diğer yıldız ve milli oyuncuları farklı proje ve alanlarda kullanacaklarını sözlerine ekledi. Podolski'nin yaptıklarının futbol dünyasında ender görülen şeyler olduğuna değinen Beken, "Futbol sadece yeşil sahada oynanıyor. Podolski bize o kadar çok projeyle geldi ki, 'Okullara, üniversitelere gidelim. Kaleiçi'nde yürüyelim. Yeni ürünler yapalım' dedi. Bunların hepsi spor dışı faaliyetlerdi. Podolski sadece bir futbolcu değil bir dünya yıldızı. Saha içi ve dışında disiplini, motivasyonunu kaybetmeden her projeye destek veriyor. Bu günümüzdeki bir çok futbolcuya örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.



PODOLSKİ: "DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"

Lukas Podolski, projenin kendisine geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söyledi. Sevdiği her işi başarıyla yaptığını dile getiren Podolski, "Seveceğim işi bu projede gördüm. Projeye başladık. Bana güzel dileklerini, mesajlarını ileten herkese teşekkür ediyoruz. Benim pazara gitmem, alışveriş yapmam size ilginç gelebilir. Nasıl bu projede rol aldıysam, pazara gitmekte benim için çok rahat, sebze ve meyveleri almak bu benim yaşam tarzım. Sevdiğim her işi yapıyorum ve en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu projeyi düşünmeden kabul ettim, çünkü projeyi sevdim" sözlerini sarf etti.



"İKİNCİ VATANIM"

Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünün altını çizen Alman oyuncu, "Türkiye benim ikinci vatanım. Önemli dostluklar, arkadaşlıklarım var. Bütün tatillerimi Türkiye'de geçiriyorum, o yüzden ikinci vatanım. Patara ile başladık farklı projelerle bu kenti tanıtmaya desteklemeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.



"ANTALYA'YI DÜNYAYA TANITACAĞIM"

1 yıldır Antalya'da olduğunu anımsatan Podolski, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece Patara değil Antalya'nın tarihi kültürel bir çok yerinde bulundum. Aslında ben yaptığım her işi severek yapan biriyim. Severek başladım, severek devam edeceğim. Antalya sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Ailenizle, arkadaşınızla, yalnız bisikletle, arabayla farlı yerlere gidebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Antalya'ya geldiğimden beri bu projeye başladık. Bu projelerin devamında Antalya'yı dünyaya tanıtmak istiyorum. Tanıtım kolay bir şey değil. Bütün dünyanın bu güzellikleri görmesi gerekiyor. Almanya ve İspanya'daki arkadaşlarıma sözlü olarak aktarsam yeterli olmazdı. Bu nedenle görsel bir tanıtım yapılması gerekirdi. Bu proje tarafımca uygundu. Güzellikleri tüm dünyanın görsel olarak görmesi gerekiyordu."



Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Işık ise Podolski'ye elinde tuttuğu çay kadar Patara'nın da kendisine ait olduğunu söyledi. Işık, herkesi Patara'ya davet ederek, Patara'nın Antalya'da olduğunu sözlerine ekledi.