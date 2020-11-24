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ligde en çok gören takım oldu!

takımlarından Fraport , geride kalan 9 haftanın sonunda toplam 5 görerek ligde en fazla kırmızı kart gören takım oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 10:53 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 11:53
Antalyaspor ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu!

Fraport 'da, 'in geride kalan 9 haftasında tam 5 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin en fazla kızaran takımı olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan FT Antalyaspor'da, ilk 3 haftanın ardından yaşanılan düşüş devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda sakat futbolcuların yanına, corona virüsü vakaları ve kart cezalılarının da eklenmesiyle kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı. Son 6 haftadır 3 puana hasret kalan Antalyaspor, bu durumu Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında sona erdirmeyi hedefliyor.

Öte yandan kımızı-beyazlı ekip, ligde en çok gören takım olarak da dikkat çekiyor. Antalyaspor'da, ligin 5. haftasında iç sahada FK karşılaşmasının 79. dakikasında Sidney Sam, 90+6. dakikasında Ufuk Akyol, 6. haftadaki deplasmanında Amilton, iç sahadaki mücadelesinde Jahovic kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
temsilcisinin son hafta sahasında oynadığı ve 'un 2-0 üstünlüğüyle sona eren maçın 67. dakikasında kırmızı kart gördü.

Hakan Özmert'le birlikte Antalyaspor'da geride kalan 9 haftada 5 futbolcu kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.

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