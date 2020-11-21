Haberler Antalyaspor Güçlü bir Antalyaspor

Güçlü bir

, 'la Başkan Ali Şafak Öztürk'ün de katıldığı törenle 3.5 yıllık imza attı. Yanal: Ligde kalıcı olacak bir Antalyaspor yaratmak ve ülkemizi Avrupa’da temsil etmek, en büyük hedefimizdir.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Güçlü bir Antalyaspor

Tecrübeli çalıştırıcı iddialı açıklamalarıyla camiaya umut dağıttı. İl olarak büyük organizasyon yapma becerisinin markasıyla birleştirildiğinde dünya ile çok rahatlıkla entegre olmuş kulüp yaratabileceklerini vurgulayan Yanal, "Genç oyuncu kazanma yöntemleri uygulayacak ve bunu sürekli hale getirebilecek bir hedefimiz var. Ligde kalıcı bir sıralamanın içinde olabilecek, güçlü bir Antalyaspor yaratmak ve Avrupa'da temsil etmek en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

TAKIMIN YARISI 23 YAŞ ALTI
Başkan Ali Şafak Öztürk de genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Başkan Öztürk, "Yaş ortalamamız gittikçe düşüyor. 30 kişilik kadronun yarısından fazlası 23 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Bunu seneler geçtikçe artırmak istiyoruz. Başarıyla entegre şekilde kulüp vizyonuna sokmak istiyoruz. Başarıya aç bir kulübüz" dedi.

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