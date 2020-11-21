Tecrübeli çalıştırıcı iddialı açıklamalarıyla camiaya umut dağıttı. İl olarak büyük organizasyon yapma becerisinin Antalyaspor markasıyla birleştirildiğinde dünya ile çok rahatlıkla entegre olmuş kulüp yaratabileceklerini vurgulayan Yanal, "Genç oyuncu kazanma yöntemleri uygulayacak ve bunu sürekli hale getirebilecek bir hedefimiz var. Ligde kalıcı bir sıralamanın içinde olabilecek, güçlü bir Antalyaspor yaratmak ve Avrupa'da temsil etmek en büyük hedefimizdir" diye konuştu.



TAKIMIN YARISI 23 YAŞ ALTI

Başkan Ali Şafak Öztürk de genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Başkan Öztürk, "Yaş ortalamamız gittikçe düşüyor. 30 kişilik kadronun yarısından fazlası 23 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Bunu seneler geçtikçe artırmak istiyoruz. Başarıyla entegre şekilde kulüp vizyonuna sokmak istiyoruz. Başarıya aç bir kulübüz" dedi.