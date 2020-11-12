Haberler Antalyaspor Ersun Yanal‘la 3.5 yıllık imza

‘la 3.5 yıllık imza

Ligde 5 maçtır kazanamayan , 5-1'lik yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı 'nın yerine 'ı getirdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Ersun Yanal‘la 3.5 yıllık imza

Ligde 5 maçtır kazanamayan , 5-1'lik yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı 'nın yerine 'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Ersun Yanal" başlıklı paylaşımında, "Vizyonumuz doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sayın Yanal ve ekibine, kırmızı-beyaz renklerimiz altında başarılar dileriz" denildi. 58 yaşındaki teknik adam, dün takımla ilk idmanına çıktı.

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