Ersun Yanal‘la 3.5 yıllık imza

Ligde 5 maçtır kazanamayan Antalya, 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Ersun Yanal" başlıklı paylaşımında, "Vizyonumuz doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sayın Yanal ve ekibine, kırmızı-beyaz renklerimiz altında başarılar dileriz" denildi. 58 yaşındaki teknik adam, dün takımla ilk idmanına çıktı.