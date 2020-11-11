Ersun Yanal Antalya'da

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor'un, 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal'ı getirdiği öğrenildi. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve geçen sezon kupadaki Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertli takımındaki görevinden ayrılan Yanal yaklaşık 8 ay Süper Lig'e dönüyor. 1.5 yıllık imza atıldığı öğrenilen 58 yaşındaki teknik adamın bugün saat 12.00'de yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacağı bildirildi. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen kırmızı-beyazlılar, 8 maçta 9 puanla 13. sırada yer alıyor.