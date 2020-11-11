Haberler Antalyaspor Ersun Yanal Antalya'da

Antalya'da

, ’nın yerine ’la anlaştı. 1.5 yıllık imza atacağı öğrenilen Yanal, bugün idmana çıkacak.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Ersun Yanal Antalya'da

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan 'un, 5-1'lik yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı 'nın yerine 'ı getirdiği öğrenildi. Son olarak 'yi çalıştıran ve geçen sezon kupadaki maçının ardından sarı-lacivertli takımındaki görevinden ayrılan Yanal yaklaşık 8 ay 'e dönüyor. 1.5 yıllık imza atıldığı öğrenilen 58 yaşındaki teknik adamın bugün saat 12.00'de yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacağı bildirildi. Geçen hafta deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen kırmızı-beyazlılar, 8 maçta 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

BİZE ULAŞIN