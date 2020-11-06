Antalya sıkıntılı

Ligde 4 maçtır kazanamayan hocasız Antalyaspor’da, Paşa maçı öncesinde 2 cezalı, 6 sakat futbolcuya bir de korona vakası eklendi.
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:47Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Sezona iyi başlayan ancak sonrasında büyük bir düşüşe geçen Antalyaspor, Kasımpaşa maçına 9 eksikle hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılarda; Jahovic, Amilton kart cezası, Drole, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle yok. Bu kadar eksiğe bir de koronavirüs vakası eklendi. Kulüpten yapılan açıklamada; bir futbolcunun virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Her şeye rağmen Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Murat Süğlün de "Hocamız olmasa da Kasımpaşa maçına aynı şekilde hazırlanıyoruz. Tamer Tuna ayrılsa da diğer hocalarımız takımı en iyi şekilde maça hazırlamaya devam ediyor. İyi mücadele edip galip gelmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı. F.Bahçe'ye gol atan Podolski, Paşa karşısında da en önemli koz olacak.