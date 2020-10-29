Antalyaspor iddialı

3 haftadır kazanamayan Akdeniz ekibi, F.Bahçe’yi mağlup ederek, kötü gidişatını durdurmak istiyor.
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:23Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Süper Lig'de 3 haftadır galibiyete hasret kalan Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu karşılaşma öncesinde 6'sı sakat olmak üzere tam 8 futbolcu forma giyemeyecek. Yine de sahaya en iyi 11'le çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Sahamızda oynadığımız her maçta puan ya da puanlarla ayrılan bir takımız. Zor bir karşılaşma olacak. Ama bizim de güçlü bir takımımız var. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.