Haberler Antalyaspor Eksiklere rağmen iddialı

Eksiklere rağmen iddialı

karşısına 6 eksikle çıkacak , Nuri, Podolski ve Jahovic gibi etkili ayaklarına güveniyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Eksiklere rağmen iddialı
, bugün son şampiyon 'e konuk olacak. Kırmızı-beyazlılarda kart cezalıları Sam ile Ufuk Akyol, sakatlıkları süren Hakan Özmert, Drole, Serdar Gürler ve Fredy yok. Buna rağmen , Podolski ve Jahovic gibi etkili ayaklarına güvenen ekibi, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar hedefliyor.
BİZE ULAŞIN