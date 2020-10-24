Eksiklere rağmen iddialı

Başakşehir karşısına 6 eksikle çıkacak Antalya, Nuri, Podolski ve Jahovic gibi etkili ayaklarına güveniyor.
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 22:48Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Antalyaspor,bugün son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. Kırmızı-beyazlılarda kart cezalıları Sam ile Ufuk Akyol, sakatlıkları süren Hakan Özmert, Drole, Serdar Gürler ve Fredy yok. Buna rağmen Nuri Şahin, Podolski ve Jahovic gibi etkili ayaklarına güvenen Akdeniz ekibi, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar hedefliyor.