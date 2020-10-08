Haberler Antalyaspor Serdar Gürler ve Drole ilk yarıyı kapattı

ve Drole ilk yarıyı kapattı

Fraport 'da sakatlık haberleri üst üste geliyor. Arka adelesindeki yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fredy'nin ardından ve Drone'den de kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada iki oyuncunun da ilk yarıyı kapattığı ifade edildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:49 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:56
Serdar Gürler ve Drole ilk yarıyı kapattı

ekiplerinden Fraport 'da sakatlıkları devam eden ve Drole'nin ligin ilk yarısını kapattıkları bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç arası nedeniyle verilen 5 günlük iznin ardından top başı yaptı. Kırmızı-beyazlıların antrenmanına sakatlıkları bulunan 4 futbolcu katılamadı.

Sakatlığı devam eden Serdar Gürler ve Drole'nin tedavilerinin devam ettiği ve büyük ölçüde ilk yarıyı kapattıkları belirtildi. maçında sakatlanması sonucu kemik ödemi oluşan genç futbolcu Doğukan Sinik'in de tedavisine devam edildiği ve sahalara ne zaman döneceğinin tam olarak belli olmadığı öğrenildi.
maçında sakatlanarak oyunu terk eden Fredy Ribeiro'nun da sol arka adalesinde yırtık olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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