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bu sezon farklı

Ankaragücü galibiyetiyle moral kazanan, Lennon, Fernandes ve Alibec transferiyle ses getiren , geçen sezonu affettirme peşinde

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Kayseri bu sezon farklı
'nin kararıyla ligde kalan , bu sezona farklı başladı. İlk 4 hafta sonunda 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar, son olarak Ankaragücü galibiyetiyle milli araya moralli bir şekilde girdi. Lennon, Fernandes ve Alibec transferleriyle de ses getiren temsilcisi geçen sezon ortaya koyduğu kötü performansı unutturmak adına taraftarlarına umut verdi. Milli ara sonrası 'ı konuk edecek olan Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş, "A.Gücü maçında mücadele örneği göstererek takım halinde her zaman kazanabileceğimizi gösterdik. Milli aradan sonra Sivas karşısında çok farklı bir Kayserispor izlettireceğiz" diye konuştu.
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