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'da 3 hafta yok

Fraport , 'in 4. haftasında 'a mağlup olduğu karşılaşma sırasında sakatlanan 'nin durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Kulüp doktorları tarafından yapılan kontrol sonrasında Fredy'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:24
Antalyaspor'da Fredy 3 hafta yok

'in 4'üncü haftasında Fraport deplasmanda 'a yenildiği karşılaşmada 2020 yılındaki ilk dış saha mağlubiyetini aldı. Kırmızı beyazlılar ligde 9 dış saha ve 7 lig karşılaşması sonrası alınan ilk mağlubiyetin yanı sıra 'den gelen kötü haberin üzüntüsünü yaşadı. Milliyet.com.tr'nin haberine göre Malatya deplasmanında maçın 76'ncı dakikasında oyunda çıkan Fredy'nin sakatlığının ciddi olduğu tespit edildi. Kulüp doktorları tarafından yapılan kontrollerde Fredy'nin sol arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu anlaşıldı.

Lige verilen arada tedavisine başlanan Fredy, Angola milli takımının maçlarına sakatlığı nedeniyle katılmadı. Tedavi sürecinde Fredy'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fraport TAV 'un ligin 5'inci haftasında sahasındaki Gaziantep Futbol Kulübü ile 6'ncı hafta deplasmanda maçlarında forma giyemeyecek Fredy'nin 7'nci hafta Antalya'da oynanacak maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

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