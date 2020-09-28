Antalyaspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 3. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla kapanıyor. Ev sahibi takımda bu karşılaşma öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, konuk ekipte Hadi Sacko cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'LA 27. RANDEVU

Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un sahasında Denizlispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Riberio, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic, Mukaiuru

Sakat: Serdar, Drole

Cezalı: Yok

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tapia, Leismann, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega

Sakat: Fede Varela

Cezalı: Sacko