Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! Çok sayıda vaka var

Fraport TAV Antalyaspor, 19 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken corona virüsü şoku yaşadı.

Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte yapılan test sonuçları geldi. Takımda birçok oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere corona virüsüne yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.

Pozitifli futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olması durumunda maçın ertelenme ihtimali gündeme gelecek.

"İSTANBUL'A GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

A Spor sunucusu Aykut İnce, Antalyaspor Kulüp Müdürü Adem Kart'ın "İstanbul'a gelmeyi düşünüyoruz" dediğini aktardı.