Son dakika: Antalyaspor'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı ekipten gelen resmi açıklamada, yapılan testler neticesinde 5 kulüp çalışanında Covid-19 tespit edildiği duyuruldu.
Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi. Akdeniz ekibi resmi sitesinden, virüse yakalanan kişilerin tedavilerine başlandığını duyurdu.
Antalyasor'un açıklaması şu şekilde:
Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 11:50
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