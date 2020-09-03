Son dakika: Antalyaspor'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Antalyaspor Süper Lig ekibinde 5 kişinin corona testi pozitif!

Son dakika: 'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif!

Son dakika: Antalyaspor'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif!

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı ekipten gelen resmi açıklamada, yapılan testler neticesinde 5 kulüp çalışanında Covid-19 tespit edildiği duyuruldu.

'da 5 kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi. ekibi resmi sitesinden, virüse yakalanan kişilerin tedavilerine başlandığını duyurdu.

Antalyasor'un açıklaması şu şekilde:
Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 11:50
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