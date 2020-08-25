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25 Ağustos 2020, Salı
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iki gün izne çıktı

Antalya iki gün izne çıktı

yönetimindeki antrenmanın ardından 2 günlük izne çıktı.

, yönetimindeki antrenmanın ardından 2 günlük izne çıktı. Kampta kuvvet, dayanıklılık ve taktik çalışan kırmızı beyazlılar, perşembe günü 2. etap kamp çalışmalarına tesislerde devam edecek.
  1. 25.8.2020
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