Antalyaspor Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi Antalyaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Nuri Şahin'de mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, transferde bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
NURİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!
Antalyaspor, transferi sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyururken, videoda görüntülerine yer verilen Nuri Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum."
Nuri Şahin, geçen sezon Werder Bremen formasıyla 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 18:38
- Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanımız'a Türk sporu adına teşekkür ederim
- Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş Modeste transferinde sona yaklaştı"
- "Beşiktaş'ın Mensah'ı 19.05'te açıklaması Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor"
- Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu dönemi
- Canlı yayında açıkladı! İşte Sergen Yalçın'ın istediği 2 forvet
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyaspor Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.