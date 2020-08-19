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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Antalyaspor Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Resmen açıklandı

'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

ekibi , bir süredir görüşme halinde olduğu 'de mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ekibi , transferde bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak takımlarından 'de forma giyen 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NURİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!
Antalyaspor, transferi sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyururken, videoda görüntülerine yer verilen Nuri Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum."

Nuri Şahin, geçen sezon Werder Bremen formasıyla 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 18:38
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