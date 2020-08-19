Antalyaspor Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, transferde bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NURİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!

Antalyaspor, transferi sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyururken, videoda görüntülerine yer verilen Nuri Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum."

Nuri Şahin, geçen sezon Werder Bremen formasıyla 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.