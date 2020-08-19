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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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’da mutlu son

Antalya’da mutlu son

, daha önceden anlaşmaya vardığı 'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

, daha önceden anlaşmaya vardığı 'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol kulübü Huesca'nın geçen sezon 'ye kiraladığı 28 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, 28 maçta 7 gol, 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
  1. 19.8.2020
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