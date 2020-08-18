Antalyaspor Serdar Gürler'le 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 1.5 sezondur Göztepe forması giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezonu Göztepe'de kiralık olarak tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Serdar Gürler, 2018-19 sezonunun devre arasında İspanyol ekibi Huesca'dan Göztepe'ye kiralanmıştı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızı formayla 2019-20 sezonunda 26 Süper Lig maçında 7 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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