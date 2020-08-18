Antalyaspor Serdar Gürler'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezonu Göztepe'de kiralık olarak tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Serdar Gürler, 2018-19 sezonunun devre arasında İspanyol ekibi Huesca'dan Göztepe'ye kiralanmıştı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızı formayla 2019-20 sezonunda 26 Süper Lig maçında 7 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.