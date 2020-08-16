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16 Ağustos 2020, Pazar
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Genç golcü ’da

Genç golcü Antalyaspor’da

Fraport , Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet 'ı aldı.

Fraport , Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet 'ı aldı. Bonservisine 115 bin euro ödenen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan genç golcü, geçen sezon 29 maçta 13 gol atarken, 3 de asist yaptı.
  1. 16.8.2020
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