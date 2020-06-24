Yenilmezler

Süper Lig'de Antalyaspor kasırgası dinmiyor. Beşiktaş galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor engelini de 3 golle aşan kırmızı-beyazlılar, daha önceki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti. Tamer Tuna yönetiminde Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş gibi isimlerle şaha kalkan, 10 maçta 22 puan toplayan Akdeniz ekibi, 2006-07 sezonundaki rekorunu kırmak için Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek.



GÜÇLÜ VE İYİ YOLDAYIZ

Ligde düşme hattından 9. sıraya kadar çıkmayı başaran Akrepler'de Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gaziantep'e rekoru kırmaya gideceklerini iddia etti. Süğlün, "Takımımız güçlü ve iyi yolda. Biz Antalyaspor olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Yenilmezlik serimizi Gaziantep deplasmanında 11 maça çıkarmayı hedefliyoruz" diye iddialı konuştu.



Antalyaspor, son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Şampiyonluk adayları Sivas ve Beşiktaş'ı yenerken, F.Bahçe'yle berabere kaldı.