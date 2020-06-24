Yenilmezler
İkinci yarıya Tamer Tuna yönetiminde Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş transferleriyle giren Akrepler, korona sürecinde de formunu korudu. İkide iki yapan Akdeniz ekibi, 13 yıllık rekorunu kırmak için G.Antep deplasmanına çıkacak.
Süper Lig'de Antalyaspor kasırgası dinmiyor. Beşiktaş galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor engelini de 3 golle aşan kırmızı-beyazlılar, daha önceki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti. Tamer Tuna yönetiminde Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş gibi isimlerle şaha kalkan, 10 maçta 22 puan toplayan Akdeniz ekibi, 2006-07 sezonundaki rekorunu kırmak için Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek.
GÜÇLÜ VE İYİ YOLDAYIZ
Ligde düşme hattından 9. sıraya kadar çıkmayı başaran Akrepler'de Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gaziantep'e rekoru kırmaya gideceklerini iddia etti. Süğlün, "Takımımız güçlü ve iyi yolda. Biz Antalyaspor olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Yenilmezlik serimizi Gaziantep deplasmanında 11 maça çıkarmayı hedefliyoruz" diye iddialı konuştu.
Antalyaspor, son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Şampiyonluk adayları Sivas ve Beşiktaş'ı yenerken, F.Bahçe'yle berabere kaldı.
- 24.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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