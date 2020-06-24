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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Yenilmezler

Yenilmezler

İkinci yarıya yönetiminde Podolski, Jahovic ve transferleriyle giren Akrepler, korona sürecinde de formunu korudu. İkide iki yapan ekibi, 13 yıllık rekorunu kırmak için G.Antep deplasmanına çıkacak.

'de kasırgası dinmiyor. galibiyetinin ardından engelini de 3 golle aşan kırmızı-beyazlılar, daha önceki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti. yönetiminde Podolski, Jahovic ve gibi isimlerle şaha kalkan, 10 maçta 22 puan toplayan ekibi, 2006-07 sezonundaki rekorunu kırmak için FK deplasmanında boy gösterecek.

GÜÇLÜ VE İYİ YOLDAYIZ
Ligde düşme hattından 9. sıraya kadar çıkmayı başaran Akrepler'de Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gaziantep'e rekoru kırmaya gideceklerini iddia etti. Süğlün, "Takımımız güçlü ve iyi yolda. Biz Antalyaspor olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Yenilmezlik serimizi Gaziantep deplasmanında 11 maça çıkarmayı hedefliyoruz" diye iddialı konuştu.

Antalyaspor, son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Şampiyonluk adayları ve Beşiktaş'ı yenerken, F.Bahçe'yle berabere kaldı.

  1. 24.6.2020
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