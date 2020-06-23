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23 Haziran 2020, Salı
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Antalya coştu

Kupada Alanya’ya elenen kırmızı-beyazlılar, ligde ’ın ardından Rize’yi de devirdi. Güney ekibinin gollerini Sinan, Jahovic ve Ersan attı.

Koronavirüs pandemisiyle lige verilen aranın ardından sezona galibiyetiyle dönen , 'u da mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Hafta içinde kupada 'a 4-0 yenilip final şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar, ekibini 3-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Güney ekibi, 3. dakikada Amilton'un pasında topu ağlara gönderen 'ün golüyle 1-0 öne geçti.

BİR PENALTI KAÇTI
İlk yarı bu skorla bitti. Antalyaspor, 69'da Jahovic ile bir penaltı atışından yararlanamadı. 73'te kazanılan ikinci penaltıyı yine Makedon futbolcu kullandı ve bu kez golü attı: 2-0. Üç dakika sonra bu kez Ersan Gülüm sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Rize'nin tek sayısını 90+8'de penaltıdan Milan Skoda attı. Antalyaspor, bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltip 9'uncu sıraya çıktı. Tehlike hattına yakın olan Çaykur Rize ise 28 puanda kaldı.

SİNAN TAM GAZ
Geçen hafta Beşiktaş'a bir gol atan Sinan Gümüş, Çaykur Rize filelerini de havalandırdı. 26 yaşındaki golcü, devre arasında geldiği takımda 9 maçta 5 gole ulaştı.

PODOLSKI'DEN ÇAY PAYLAŞIMI
Antalyaspor'un yıldız ismi Lukas Podolski, üzerinde adının baş harflerinin olduğu çay bardağını paylaşarak "Afiyet olsun" mesajını paylaştı. Alman yıldız, 3-1 yendikleri Çaykur Rize'ye ince bir göndermede bulunurken rakip taraftarı kızdırdı.

TUNA: PLANLADIĞIMIZ GİBİ OYNAYIP KAZANDIK
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Çaykur Rizespor ile zorlu bir maç oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını belirtirken, "Planlarımız tuttu" dedi. İlk dakikalarda buldukları golün galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadığını belirten Tuna, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettik, planlarımızı harfiyen uyguladık ve istediğimiz galibiyeti elde ettik. Kupada yaşadığımız üzüntüyü telafi de etmiş olduk. Ligde yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 23.6.2020
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