Antalya coştu

Koronavirüs pandemisiyle lige verilen aranın ardından sezona Beşiktaş galibiyetiyle dönen Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Hafta içinde kupada Alanyaspor'a 4-0 yenilip final şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar, Karadeniz ekibini 3-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Güney ekibi, 3. dakikada Amilton'un pasında topu ağlara gönderen Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçti.



BİR PENALTI KAÇTI

İlk yarı bu skorla bitti. Antalyaspor, 69'da Jahovic ile bir penaltı atışından yararlanamadı. 73'te kazanılan ikinci penaltıyı yine Makedon futbolcu kullandı ve bu kez golü attı: 2-0. Üç dakika sonra bu kez Ersan Gülüm sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Rize'nin tek sayısını 90+8'de penaltıdan Milan Skoda attı. Antalyaspor, bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltip 9'uncu sıraya çıktı. Tehlike hattına yakın olan Çaykur Rize ise 28 puanda kaldı.



SİNAN TAM GAZ

Geçen hafta Beşiktaş'a bir gol atan Sinan Gümüş, Çaykur Rize filelerini de havalandırdı. 26 yaşındaki golcü, devre arasında geldiği takımda 9 maçta 5 gole ulaştı.



PODOLSKI'DEN ÇAY PAYLAŞIMI

Antalyaspor'un yıldız ismi Lukas Podolski, üzerinde adının baş harflerinin olduğu çay bardağını paylaşarak "Afiyet olsun" mesajını paylaştı. Alman yıldız, 3-1 yendikleri Çaykur Rize'ye ince bir göndermede bulunurken rakip taraftarı kızdırdı.



TUNA: PLANLADIĞIMIZ GİBİ OYNAYIP KAZANDIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Çaykur Rizespor ile zorlu bir maç oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını belirtirken, "Planlarımız tuttu" dedi. İlk dakikalarda buldukları golün galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadığını belirten Tuna, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettik, planlarımızı harfiyen uyguladık ve istediğimiz galibiyeti elde ettik. Kupada yaşadığımız üzüntüyü telafi de etmiş olduk. Ligde yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.