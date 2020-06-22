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22 Haziran 2020, Pazartesi
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’nın konuğu Rize

Antalya’nın konuğu Rize

'in 28. haftasının kapanış gününde bu akşam 'u ağırlayacak. 'a yenilerek kupaya havlu atan Antalyaspor ligde 9 haftadır kaybetmiyor.

Süper Lig'in 28. haftasının kapanış gününde bu akşam 'u ağırlayacak. 'a yenilerek kupaya havlu atan Antalyaspor ligde 9 haftadır kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçen hafta deplasmanda 'ı 2-0 yenmişti. Hedef Rizespor'u da seriye eklemek. 'da Sangare cezalı, Bahadır sakat. Ülkesinden dönmeyen Charles de kadroda yok.
  1. 22.6.2020
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