Sıra kupada
Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 9’a çıkartan kırmızı-beyazlı ekip, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Alanya’yı yenip final biletini almak istiyor.
Beşiktaş galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la yapacağı yarı final rövanş maçında gülen taraf olacağına inanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Murat Süğlün, "Beşiktaş karşısında gerçekten bize yakışan mücadeleyi sergilediğimizi düşünüyorum. Bu anlamda bizim için üç puan çok önemliydi. Şu anda en önemli şey, Türkiye Kupası'nda kardeş kulübümüz Alanyaspor ile oynayacağımız maç. O karşılaşmayı kazanıp alıp final oynamak istiyoruz" diye konuştu.
BEKLEDİĞİMİZ BİR SONUÇTU
Süğlün, yaklaşık 3 aylık aranın ardından takımlarının sergilediği iyi futbola değinerek, "Koronavirüs sürecinde onların çalışmalarını izledik. Beşiktaş maçında sahada bizim açımızdan beklenen bir futbol vardı. Gerçekten çok kaliteli bir ekibe sahibiz. O yüzden beklediğimiz bir sonuç oldu. En büyük hedefimiz şu an kupa. Biz her maçı kazanmak, her maçta iyi mücadele etmek istiyoruz. İyi bir ekibiz. İyi bir takımımız, iyi bir teknik direktörümüz, iyi bir yönetimimiz var. Her şey yolunda. Daha da güzel olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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