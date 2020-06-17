Sıra kupada - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Sıra kupada

Sıra kupada

Sıra kupada

’deki yenilmezlik serisini 9’a çıkartan kırmızı-beyazlı ekip, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Alanya’yı yenip final biletini almak istiyor.

galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran , Ziraat 'nda yarın 'la yapacağı yarı final rövanş maçında gülen taraf olacağına inanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Murat Süğlün, "Beşiktaş karşısında gerçekten bize yakışan mücadeleyi sergilediğimizi düşünüyorum. Bu anlamda bizim için üç puan çok önemliydi. Şu anda en önemli şey, Türkiye Kupası'nda kardeş kulübümüz Alanyaspor ile oynayacağımız maç. O karşılaşmayı kazanıp alıp final oynamak istiyoruz" diye konuştu.

BEKLEDİĞİMİZ BİR SONUÇTU

Süğlün, yaklaşık 3 aylık aranın ardından takımlarının sergilediği iyi futbola değinerek, "Koronavirüs sürecinde onların çalışmalarını izledik. Beşiktaş maçında sahada bizim açımızdan beklenen bir vardı. Gerçekten çok kaliteli bir ekibe sahibiz. O yüzden beklediğimiz bir sonuç oldu. En büyük hedefimiz şu an kupa. Biz her maçı kazanmak, her maçta iyi mücadele etmek istiyoruz. İyi bir ekibiz. İyi bir takımımız, iyi bir teknik direktörümüz, iyi bir yönetimimiz var. Her şey yolunda. Daha da güzel olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 17.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sıra kupada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA