Antalyaspor kasırgası! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Antalyaspor kasırgası!

kasırgası!

Antalyaspor kasırgası!

Pandemi öncesi oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik alan kırmızı-beyazlı takım, ’ı da devirdi, yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı.

deplasmanda 2-1 yenen Fraport TAV çıkışını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takımı, Vodafone Park'ta zafere taşıyan goller ve Amilton'dan geldi. Amilton ilk golün de asistini yaptı. Güney ekibinin Alman yıldızı Podolski ise ikinci golün pasını verdi. Antalyaspor bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik elde eden 'nın öğrencileri 19 puan toplayarak 33 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. kariyerinde ilk kez Beşiktaş'ı mağlup eden teknik patron Tamer Tuna, "Bu galibiyetle alt sıralardan uzaklaştık diyebiliriz. Tabi diğer maçlar da çok önemli. Burada çok iyi oynadığımız geçen sezonki maçı kaybetmiştik. Bugün istatistikler tam ters belki ama 3 aya yakın ayrılıktan sonra kazanarak başlamak bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

CAMİAYA ARMAĞAN OLSUN
Antalyaspor'da , "Beşiktaş'tan daha çok mücadele ettik" derken, kaptan Hakan Özmert, "Ligde kalma yolunda anlamlı bir galibiyet aldık. Pandemi öncesi iyi bir seri yakalamıştık. Bu 3 ay soradan bunu devam ettirmek önemliydi. Galibiyet Antalyaspor camiasına armağan olsun" şeklinde konuştu.

  1. 14.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor kasırgası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA