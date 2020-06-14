Antalyaspor kasırgası!
Pandemi öncesi oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik alan kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş’ı da devirdi, yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı.
Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor çıkışını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takımı, Vodafone Park'ta zafere taşıyan goller Sinan Gümüş ve Amilton'dan geldi. Amilton ilk golün de asistini yaptı. Güney ekibinin Alman yıldızı Podolski ise ikinci golün pasını verdi. Antalyaspor bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Tamer Tuna'nın öğrencileri 19 puan toplayarak 33 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'ı mağlup eden teknik patron Tamer Tuna, "Bu galibiyetle alt sıralardan uzaklaştık diyebiliriz. Tabi diğer maçlar da çok önemli. Burada çok iyi oynadığımız geçen sezonki maçı kaybetmiştik. Bugün istatistikler tam ters belki ama 3 aya yakın ayrılıktan sonra kazanarak başlamak bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.
CAMİAYA ARMAĞAN OLSUN
Antalyaspor'da Veysel Sarı, "Beşiktaş'tan daha çok mücadele ettik" derken, kaptan Hakan Özmert, "Ligde kalma yolunda anlamlı bir galibiyet aldık. Pandemi öncesi iyi bir seri yakalamıştık. Bu 3 ay soradan bunu devam ettirmek önemliydi. Galibiyet Antalyaspor camiasına armağan olsun" şeklinde konuştu.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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