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11 Haziran 2020, Perşembe
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Yavru köpeklere sahip çıktı

Yavru köpeklere Antalyaspor sahip çıktı

Antalya'da bir sitenin bahçesinde doğan 2 köpek, Fraport tarafından sahiplenildi. Tesislere getirilen yavru köpekler, kırmızı beyazlı futbolcuların maskotu oldu.

ekiplerinden Fraport 'da futbolcular, yönetim ve kulüp personeli, sosyal medyada bir sitenin bahçesinde doğum yaptıktan sonra apartman sakinlerince istenmediği için yuva aranan 2 köpeği sahiplendi. Meydan Kavağı Mahallesi'nde köpeklerin bulunduğu siteye giden kulüp personeli, 2 yavruyu veterenire götürdü. Temizlenip aşıları yapılan 2 , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne götürüldü. Kırmızı beyazlı kulüp yöneticileri, futbolcular ve kulüp personeli, yavru köpekleri tesislerde barındırmaya karar verdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taktik çalışması yaptığı antrenmanda saha kenarına getirilen köpekler, futbolcuların maskotu oldu. Yıldız futbolcu Podolski başta olmak üzere Ersan Gülüm ve diğer futbolcular, yavru köpeklerle fotoğraf çektirdi. Tesislerde yuvalandırılacak köpeklere takım olarak isim konulacak.

  1. 11.06.2020
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