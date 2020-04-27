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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Tuna: Kupayı alacağız

Tuna: Kupayı alacağız

hocası Tuna, kupada 1-0 yenildikleri yarı finalin rövanşı için “Alanya’da da en iyi takımı çıkaracağız. Rövanşı aldıktan sonra kupaya uzanacağız” dedi.

İkinci yarının flaş ekibi 'da teknik direktör , kırmızı-beyazlıların hesabında canlı yayına katıldı. Kupası'nda iddialı olduklarını belirten başarılı hoca, derbisinde sahalarında 1-0 yenildikleri 'u rövanşta mağlup edip finale çıkacaklarını ve da kazanacaklarını iddia etti. Tamer Tuna, "Ziraat Türkiye Kupası büyük bir hedef. ve maçlarıyla hedefimizi gösterdik. O dönemde ligde pozisyonumuz iyi değildi. Çok süre almayan, dinamik oyuncuları tercih ettik. Hedefe varma düşüncesiyle böyle tercih yaptık. Yarı finaldeki Alanyaspor maçında da bunu düşündük. Takımımızın içinde bulunduğu şartlarda en iyi verimi verecek futbolcuları tercih ettik. Alanya'da da en iyi takımı çıkaracağız. Finale çıkacağımızı da biliyoruz, emin olun. Alanya'da rövanşı aldıktan sonra kupaya uzanacağız" diye iddialı konuştu.

  1. 27.4.2020
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