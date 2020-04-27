Tuna: Kupayı alacağız
Antalya hocası Tuna, kupada 1-0 yenildikleri yarı finalin rövanşı için “Alanya’da da en iyi takımı çıkaracağız. Rövanşı aldıktan sonra kupaya uzanacağız” dedi.
İkinci yarının flaş ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, kırmızı-beyazlıların Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten başarılı hoca, Antalya derbisinde sahalarında 1-0 yenildikleri Alanyaspor'u rövanşta mağlup edip finale çıkacaklarını ve Türkiye Kupasını da kazanacaklarını iddia etti. Tamer Tuna, "Ziraat Türkiye Kupası büyük bir hedef. Göztepe ve Sivasspor maçlarıyla hedefimizi gösterdik. O dönemde ligde pozisyonumuz iyi değildi. Çok süre almayan, dinamik oyuncuları tercih ettik. Hedefe varma düşüncesiyle böyle tercih yaptık. Yarı finaldeki Alanyaspor maçında da bunu düşündük. Takımımızın içinde bulunduğu şartlarda en iyi verimi verecek futbolcuları tercih ettik. Alanya'da da en iyi takımı çıkaracağız. Finale çıkacağımızı da biliyoruz, emin olun. Alanya'da rövanşı aldıktan sonra kupaya uzanacağız" diye iddialı konuştu.
- 27.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tuna: Kupayı alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.