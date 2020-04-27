Antalya az etkilendi
Antalya hocası Tamer Tuna, mayıs ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Antalya hocası Tamer Tuna, mayıs ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Antalya'nın salgından daha az etkilendiğini ve bu durumun kendileri için şans olduğunu söyleyen Tuna, "Nüfusa göre vaka sayısı çok düşük. Kupa ve lig maçlarımız var, o süreci iyi yönetmemiz lazım. Psikolojiyi de iyi yönetmemiz lazım" dedi.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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