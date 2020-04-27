Antalya az etkilendi

Antalya hocası Tamer Tuna, mayıs ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Antalya'nın salgından daha az etkilendiğini ve bu durumun kendileri için şans olduğunu söyleyen Tuna, "Nüfusa göre vaka sayısı çok düşük. Kupa ve lig maçlarımız var, o süreci iyi yönetmemiz lazım. Psikolojiyi de iyi yönetmemiz lazım" dedi.