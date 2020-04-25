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25 Nisan 2020, Cumartesi
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çok özledim

Futbolu çok özledim

Podolski, dönüş için sabırsızlanıyor.

'nın golcü futbolcusu , döneceği günün özlemini çekiyor. Podolski ile yaptığı son telefon görüşmesini aktaran kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, "Futbolcularımızla sürekli konuşuyorum. Podolski ile en son yaptığım telefonla görüşmesinde hem liglerin yeniden başlamasını hem de çocukları için okulların en kısa sürede açılmasını diledi. Antrenmanlarını da devam ettiriyor. Ertelenen maçların oynanmaya başlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.
  1. 25.4.2020
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