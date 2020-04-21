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21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Antalyaspor Sinan Gümüş transferi için resmi açıklama!

transferi için resmi açıklama!

Sinan Gümüş transferi için resmi açıklama!

'da son dakika gelişmesi... Ara döneminde İtalya Serie A temsilcisi Genoa'dan Akdeniz ekibine kiralık transferi gerçekleşen golcü futbolcunun geleceğine ilişkin Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk konuştu.

'dan resmi açıklaması... Akdeniz ekibinin Başkanı yaptığı açıklamada Sinan'ın, takımda kalmak istediğini söylediğini belirtti.

Başkan Öztürk, Antalyaspor'un devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün, kulübü İtalya Serie A Ligi temsilcilerinden Genoa'dan bonservisinin alınması konusunda, şunları kaydetti:

"Sinan gelmek istiyor konuştuğumuzda. Bana da öyle söyledi. 'Gelebilirsem geleceğim' dedi ama biraz daha ittirmemiz lazım herhalde. Antalyaspor'umuzun şartları da kolay değil. Çok fazla rakamsal anlamda yukarı çıkamıyoruz. Tabii fedakarlık da yapar. Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Antalyaspor'a çok yakıştı kendisi. İnşallah uzun süre burada olur ve takımımızı birlikte ileriye taşırız."

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 14:33
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