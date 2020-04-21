Sanki bizden biri: Podolski - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Sanki bizden biri: Podolski

Sanki bizden biri: Podolski

Sanki bizden biri: Podolski

'un yıldızı Podolski, sosyal hayatıyla gönüllere taht kuruyor.

'un yıldızı Podolski, sosyal hayatıyla gönüllere taht kuruyor. Çayı çok sevmesiyle bilinen 34 yaşındaki Alman oyuncunun, oklavayla yufka açması, otomobil içinde 'i dinlerken çekilen görüntüleri ile şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısının tadına baktığı paylaşımları taraftarların ilgisini çekiyor
  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sanki bizden biri: Podolski haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA