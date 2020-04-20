Gümüş kalacak!

Antalyaspor devre arasında kiraladığı Sinan Gümüş'ün bonservisini almak istiyor. Genoa ile 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki gurbetçi hücumcu için girişimler kısa sürede başlayacak. Sinan, Antalya formasıyla 7 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.