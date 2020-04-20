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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Gümüş kalacak!

Gümüş kalacak!

 devre arasında kiraladığı 'ün bonservisini almak istiyor.

devre arasında kiraladığı 'ün bonservisini almak istiyor. Genoa ile 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki gurbetçi hücumcu için girişimler kısa sürede başlayacak. Sinan, formasıyla 7 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

  1. 20.4.2020
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