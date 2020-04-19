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19 Nisan 2020, Pazar
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İçimizden biri

İçimizden biri Lukas Podolski

forması giyen , adeta bir Türk gibi yaşıyor... Her fırsatta çayı çok sevdiğini belirten ve çay ile poz veren Poldi, alışverişini de pazardan yapmaya devam ediyor.

forması giyen , adeta bir Türk gibi yaşıyor... Her fırsatta çayı çok sevdiğini belirten ve çay ile poz veren Poldi, alışverişini de pazardan yapmaya devam ediyor. Son olarak Antalya usülü köfte ve piyazın tadını çıkartan 35 yaşındaki oyuncu, halka yardım etmekten de geri kalmıyor. Türk dostu olduğunu belirten Alman yıldızın bu davranışları, Türk taraftarların takdirini toplamaya devam ediyor.
  1. 19.4.2020
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