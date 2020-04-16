Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada Türkiye'de nasıl zaman geçirdiğini açıkladı.
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada Türkiye'de nasıl zaman geçirdiğini açıkladı. Evde kaldığını ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü kaydeden Alman yıldız, kendiyle ilgili ilginç bir benzetmede bulundu. Poldi, "G.Saray'da oynarken bir aslan gibi hissediyordum. Şimdi de bir akrep gibiyim. Buraya goller atmak için geldim" dedi.
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Türk futbolunun durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Podolski, "Türkiye'de alt yapıya daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta 85 milyonluk bir nüfus var ve bunun büyük çoğunluğu genç. Bazen maç kadrolarına bakıyorum ve sadece 1-2 Türk oyuncu görüyorum. Bu Türk futbolu için büyük bir dezavantaj" diye konuştu.
- 16.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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