Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada Türkiye'de nasıl zaman geçirdiğini açıkladı. Evde kaldığını ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü kaydeden Alman yıldız, kendiyle ilgili ilginç bir benzetmede bulundu. Poldi, "G.Saray'da oynarken bir aslan gibi hissediyordum. Şimdi de bir akrep gibiyim. Buraya goller atmak için geldim" dedi.



POLDİ: 1-2 YERLİ BÜYÜK EKSİKLİK

Türk futbolunun durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Podolski, "Türkiye'de alt yapıya daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta 85 milyonluk bir nüfus var ve bunun büyük çoğunluğu genç. Bazen maç kadrolarına bakıyorum ve sadece 1-2 Türk oyuncu görüyorum. Bu Türk futbolu için büyük bir dezavantaj" diye konuştu.