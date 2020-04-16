Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im

Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im

Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im

'un Alman yıldızı , koronavirüs nedeniyle lige verilen arada 'de nasıl zaman geçirdiğini açıkladı.

'un Alman yıldızı , koronavirüs nedeniyle lige verilen arada 'de nasıl zaman geçirdiğini açıkladı. Evde kaldığını ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü kaydeden Alman yıldız, kendiyle ilgili ilginç bir benzetmede bulundu. Poldi, "G.Saray'da oynarken bir aslan gibi hissediyordum. Şimdi de bir akrep gibiyim. Buraya goller atmak için geldim" dedi.

POLDİ: 1-2 YERLİ BÜYÜK EKSİKLİK
Türk futbolunun durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Podolski, "Türkiye'de alt yapıya daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta 85 milyonluk bir nüfus var ve bunun büyük çoğunluğu genç. Bazen maç kadrolarına bakıyorum ve sadece 1-2 Türk oyuncu görüyorum. Bu Türk futbolu için büyük bir dezavantaj" diye konuştu.

  1. 16.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA