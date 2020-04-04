Antalya aksatmıyor - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Antalya aksatmıyor

aksatmıyor

Antalya aksatmıyor

idmanlarını telekonferans ile denetiminde sürdürürken altyapıyı da ihmal etmiyor.

idmanlarını telekonferans ile denetiminde sürdürürken altyapıyı da ihmal etmiyor. Altyapıdaki sporcular, antrenörlerin verdiği program, diyetisyen, mentör ve psikolojik danışman uzmanlarının denetiminde çalışıyor. Bu doğrultudan hazırlık yapılıyor.
  1. 4.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya aksatmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA