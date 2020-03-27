Ortak çalışalım
Antalyaspor'un hocası Tuna, "Önemli olan halkın menfaati. Elimizden gelen ortak çalışma. Herkesin fedakarlığı ortada, buna destek veriyoruz" dedi.
Koronavirüs arası verilmeden önce 8 maçtır bileği bükülmeyen Antalya'da Teknik Direktör Tamer Tuna, şu anda en önemli şeyin sağlık olduğunu söyledi. Tuna, "Antalyaspor ile anlaştığımızda durum ortadaydı. Sağ olsun başkanımız yapılan transferlerle tüm planlamayı doğru bir şekilde gerçekleştirdi. Takımımız çok iyi bir düzeyde araya girdi. En önemli şey, ligi bir kenara bırakıp ortak menfaatlerin sağlanabileceğiyle ilgili. Mühim olan sağlıkta. Şimdi ligi hiç düşünmüyorum. Zaten ligde kalma hedefimiz vardı, buna ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
DOĞRU PLANLAMA YAPILIR
Şu anda tamamen sağlığa odaklandıklarını vurgulayan başarılı hoca, şimdi önemli olanın halkın menfaati olduğunu belirtti. Tamer Tuna, "Şu an elimizden gelen ortak çalışma. Ligle ilgili ne play-off ne Türkiye Kupası hiç bunların düşüncesini taşımadan sadece sağlığa odaklandık. Herkesin fedakarlığı ortada, biz de buna destek veriyoruz. Umarım ilk önce sağlıklı bir ortam oluşur, sonrasında eminim en doğru planlama yapılacaktır. Ancak şu an herkesin zararına olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
25 KİŞİYLE ONLİNE İDMAN
Antalyaspor, koronavirüs arasında da takım halinde çalışıyor. Spor aletleri evlerine taşınan futbolcular, telekonferansla idmana dahil oluyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Tamer hocamızın verdiği programı, 25 kişi aynı anda online olarak uyguluyor" bilgisini verdi.
- 27.3.2020
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