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26 Mart 2020, Perşembe
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’da telekonferanslı antrenman

Antalyaspor’da telekonferanslı antrenman

'da futbolcular, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmanı , , Sakarya, Bursa ve 'nın Rio de Janeiro şehrinden telekonferans sistemine bağlanarak gerçekleştirdi.

'da futbolcular, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmanı , , Sakarya, Bursa ve 'nın Rio de Janeiro şehrinden telekonferans sistemine bağlanarak gerçekleştirdi. Online idmana Hakan Özmert Sakarya, İzmir, Eren Albayrak Bursa, ülkesinde karantinadaki Brezilyalı Charles, Rio'dan, diğer oyuncular Antalya'dan bağlandı.

  1. 26.3.2020
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