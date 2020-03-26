Antalyaspor’da telekonferanslı antrenman

Antalyaspor'da futbolcular, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmanı Antalya, İzmir, Sakarya, Bursa ve Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinden telekonferans sistemine bağlanarak gerçekleştirdi. Online idmana Hakan Özmert Sakarya, Yekta Kurtuluş İzmir, Eren Albayrak Bursa, ülkesinde karantinadaki Brezilyalı Charles, Rio'dan, diğer oyuncular Antalya'dan bağlandı.