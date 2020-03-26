Antalyaspor'da corona virüsü nedeniyle telekonferans antrenmanları sürüyor - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'da antrenmanları devam ediyor

Antalyaspor'da telekonferans antrenmanları devam ediyor

ekiplerinden 'da futbolcular yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferansla yapmaya devam ediyor.

Futbolcular, kendilerine teknik ekip tarafından verilen özel programları her gün uygularken, iki günde bir gerçekleştirilen telekonferansla bir araya gelerek hem takım olgusunu yaşamaya devam ediyor hem de eş zamanlı olarak teknik ekip tarafından son durumları takip ediliyor.

Telekonferansla gerçekleştirilen antrenmana Antalya'da bulunan futbolcular evlerinden, Hakan Özmert 'dan, Charles Silva Brezilya'dan, Ferhat Kaplan 'den, İzmir'den, İstanbul'dan, Eren Albayrak 'dan katıldı.

Teknik direktör denetiminde ve antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular, yarın kendilerine verilen programa göre bireysel antrenmanlarına devam edecek.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, 28 Mart Cumartesi günü yeniden antrenmanı ile bir arada çalışma imkanı bulacak.

  1. 26.03.2020
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