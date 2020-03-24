Antalya'da idmanlar telekonferans yöntemiyle başladı! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Antalya'da idmanlar telekonferans yöntemiyle başladı!

'da idmanlar telekonferans yöntemiyle başladı!

Antalya'da idmanlar telekonferans yöntemiyle başladı!

ekiplerinden 'da futbolcular, corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada formlarını kaybetmemek için ilk antrenmanlarını bugün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

, corona virüsü tedbirleri nedeniyle ertelenen 'e rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde oyuncular bugün uzaktan da olsa bir araya geldi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Telekonferans sistemiyle yapılan idman, Tuna ve yardımcılarının denetiminde gerçekleştirildi.

FARKLI YERLERDE BİR ARAYA GELDİLER
Futbolcular evlerinden aynı anda sisteme bağlanarak kulüp tarafından kendilerine ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarla birlikte çalışmaya katıldı. 'da bulunan oyuncular evlerinden, 'da bulunan Charles, Antalya dışında olan Hakan (), Eren (), Ferhat (), Yekta () ve Veysel de () ikamet ettikleri yerden antrenmana dahil oldu.

SİSTEM DEVAM EDECEK
Toplum sağlığı için 'Evde kal' kampanyası çerçevesinde antrenmanlarını online olarak sürdüren FTA Antalyaspor, saat 16.00'da aynı anda sisteme bağlanarak birlikte çalışma şansı buldu ve teknik ekip tarafından eş zamanlı olarak yakından takip edildi. Antalyaspor'da antrenmanların bir süre bu şekilde devam edeceği, liglerin başlama tarihi açıklanana ve corona virüsü tehdidi geçene kadar sistemin sürdürüleceği ifade edildi.

  1. 24.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya'da idmanlar telekonferans yöntemiyle başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN