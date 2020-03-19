Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Fraport 'da maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü 'a konuk olacak Fraport , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı.

Futbolcular, antrenmanda maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Taktik çalışmasını sık sık durduran teknik direktör Tuna'nın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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  1. 19.03.2020
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