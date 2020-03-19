Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı.
Futbolcular, antrenmanda Beşiktaş maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Taktik çalışmasını sık sık durduran teknik direktör Tuna'nın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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