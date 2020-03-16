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16 Mart 2020, Pazartesi
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Antalyaspor - Sivasspor | CANLI

'in 26. haftasının kapanış maçında Fraport TAV sahasında Demir Grup 'u konuk ediyor. Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle alınan karar gereği seyircisiz oynanıyor. 27 puanlı Antalyaspor bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor, 49 puandaki Sivasspor ise zirve yarışının çetin geçtiği haftayı galibiyetle kapatarak iddiasını sürdürme hedefinde. Kritik maçın CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'in 26. haftasında Fraport TAV sahasında Demir Grup 'u konuk ediyor. Hm zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanıyor.

CANLI


11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Podolski.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin

FERNANDO CEZALI

Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu , kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve 'ın sakatlığı bulunuyor. Orta saha oyuncusu Andrade de sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.

3 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Mamadou Samassa, defans oyuncusu Aaron Appindangoye ve orta saha oyuncusu , Antalyaspor maçı öncesi kart cezası sınırında yer alıyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Sivasspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 karşılaşmada alabilmişti.

*Antalyaspor deplasmanında çıktığı 10 Süper Lig maçında da gol yiyen Sivasspor (18 gol), bu karşılaşmaların sadece birinde gol sevinci yaşayamadı (16 gol).

*Süper Lig'de yedi haftadır maç kaybetmeyen Antalyaspor (3G 4B), daha uzun bir seriyi son olarak ligden düştüğü 2006/07 sezonunda yaşadı (10 maç).

*Son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen ve yedi puan toplayan Sivasspor (2G 1B), daha önceki dört karşılaşmada galip gelememişti (2B 2M).

*2019/20 Süper Lig sezonunda, iç sahada Antalyaspor'dan (2) daha az galibiyet alan tek takım Konyaspor (1).

*Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden 116 takım arasında, oynadığı tüm maçlarda gol atan tek ekip Sivasspor.

*Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son son dört golün tamamında 'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

*Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Antalyaspor (2 gol & 3 asist).

* ile 'ın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği iki maç da golsüz sona erdi.

*Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay (4G 2B), Ekim 2013'ten bu yana rakibine mağlup olmuyor.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 19:55
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