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15 Mart 2020, Pazar
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Antalyasporlu : Kazanmak istiyoruz

Antalyasporlu Sinan Gümüş: Kazanmak istiyoruz

Fraport TAV 'da forma giyen , "Sivas maçı bizim için çok önemli. 7 maç üst üste kaybetmedik. Bu maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Her maçta gol atıp, asist yapmak istediğini vurgulayan , milli takıma çağırılmak istediğini de söyledi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26'ncı haftasında Fraport-TAV ile yarın saat 20.00'de Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı yönetecek. Teknik direktör yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Fraport-TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Antalya temsilcisinde son haftalarda performansı ile dikkati çeken Sinan Gümüş, ligde oynadığı 6 maçta, 1 asist ve 3 gol atarak takımına katkı sağladı.

'EVİMİZDE 3 PUAN İSTİYORUZ'
Ligde oynadıkları 7 maçı kaybetmediklerini vurgulayan Sinan Gümüş, Demir Grup Sivasspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla takımının zorlu maçlar oynayacağı önemli haftalara başladıklarını anlatan Sinan Gümüş, "Sivas maçı bizim için çok önemli. 7 maç üst üste kaybetmedik. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. O yüzden bu başlangıç bizim için çok önemli. Sonra Beşiktaş deplasmanı var. Ardından arası var. O yüzden iyi hazırlanıp Sivas maçına çıkacağız. Kendi evimizde 3 puan kazanmak istiyoruz" dedi.

'İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILIRIM'
Fraport-TAV Antalyaspor'da iyi başlangıç yaptığına ve performansından mutlu olduğuna değinen Sinan Gümüş, "Şimdi önümüzde 10 maçlık periyodumuz var. Her maç gol atmak, asist yapmak isterim. Başarırsam, inşallah milli takıma çağırılırım. Nasip kısmet ama takım olarak da inşallah iyi bir performans sergileriz" diye konuştu.

  1. 15.03.2020
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