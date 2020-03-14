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14 Mart 2020, Cumartesi
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Yiğido’ya hazır

Antalyaspor Yiğido’ya hazır

'de flaş bir giriş yapan sahasında, şampiyonluk yarışı yapan 'u da puansız göndermek istiyor.

'de flaş bir giriş yapan sahasında, şampiyonluk yarışı yapan 'u da puansız göndermek istiyor. Ligde 7 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-beyazlılar, Yiğidolar karşısında kazanıp tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyor.
  1. 14.3.2020
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