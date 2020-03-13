Antalyaspor'un hedefi Sivasspor karşısında 3 puan! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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'un hedefi karşısında 3 puan!

Antalyaspor'un hedefi Sivasspor karşısında 3 puan!

'in 26. haftasında koronavirüs tedbirleri yüzünden seyircisiz çıkacağı maçta evinde DG 'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar maçtan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyor.

, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisinden yoksun çıkacağı maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

'in 26. haftasında Antalyaspor, 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak maçta Sivasspor'u ağırlayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar tüm liglerde karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu. Buna göre Antalyaspor, ligdeki Sivasspor, , , Gaziantep Futbol Kulübü, , ile kupadaki mücadelelerine taraftarından yoksun çıkacak.
Kırmızı-beyazlılar, seyircisiz oynayacağı Sivaspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor. Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam ediyor. Güney ekibinde, Bahadır Öztürk ve Charles sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. İkinci yarıda sadece 'ye yenilen Antalyaspor, sonraki 7 maçta, 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Süper Lig'de 27 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Sivas temsilcisi karşısında kazanıp tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyor.

  1. 13.03.2020
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