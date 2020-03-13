Antalyaspor idmanında 2 eksik!
Antalyaspor Süper Lig'n 26. haftasında evinde DG Sivasspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda İdmana, sakatlıkları süren oyuncular Bahadır Öztürk ile Charles katılmadı.
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u 16 Mart Pazartesi günü konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı. İdmana, sakatlıkları süren oyuncular Bahadır Öztürk ile Charles katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
- 13.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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