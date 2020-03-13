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13 Mart 2020, Cuma
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idmanında 2 eksik!

Antalyaspor idmanında 2 eksik!

'n 26. haftasında evinde DG 'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda İdmana, sakatlıkları süren oyuncular ile Charles katılmadı.

'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup 'u 16 Mart Pazartesi günü konuk edecek olan Fraport TAV , hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı. İdmana, sakatlıkları süren oyuncular ile Charles katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

  1. 13.03.2020
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