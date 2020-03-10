PFDK'den açıkladı! Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Haberler Antalyaspor PFDK'den açıkladı! Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

'den açıkladı! 'a 24 bin lira para cezası

PFDK'den açıkladı! Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

Fraport 'a, ()'dan 24 bin lira para cezası kesildi. 'dan maçında yapılan taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kırmızı-beyazlıların 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

() (), ekiplerinden Fraport 'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı. Kurul, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Belediyespor-Payasspor erteleme maçında oynama hakkı bulunmayan futbolcuyu oynatmasından dolayı Payasspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

  1. 10.03.2020
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