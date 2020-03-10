PFDK'den açıkladı! Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası
Fraport TAV Antalyaspor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'dan 24 bin lira para cezası kesildi. Aytemiz Alanyaspor'dan maçında yapılan taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kırmızı-beyazlıların 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı. Kurul, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Payasspor erteleme maçında oynama hakkı bulunmayan futbolcuyu oynatmasından dolayı Payasspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
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Yorum
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fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
PFDK'den açıkladı! Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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