Antalya’nın kozu yeniler

Gençlerbirliği deplasmanında ter dökecek Antalyaspor, yeni transferlerine güveniyor. Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-beyazlıların kozu; Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş. Jahovic 2 gol, Podolski 1 gol, 2 asist ve Sinan Gümüş de 3 gol, 1 asistle takımına büyük katkı sağladı. Öte yandan Akdeniz ekibinde sakat olan Sangare, Bahadır, Yekta Kurtuluş ile cezalı Celustka yok.