Antalya’nın kozu yeniler
Gençlerbirliği deplasmanında ter dökecek Antalyaspor, yeni transferlerine güveniyor.
Gençlerbirliği deplasmanında ter dökecek Antalyaspor, yeni transferlerine güveniyor. Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-beyazlıların kozu; Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş. Jahovic 2 gol, Podolski 1 gol, 2 asist ve Sinan Gümüş de 3 gol, 1 asistle takımına büyük katkı sağladı. Öte yandan Akdeniz ekibinde sakat olan Sangare, Bahadır, Yekta Kurtuluş ile cezalı Celustka yok.
- 7.3.2020
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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